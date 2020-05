VU-bachelor theologie vernieuwd

De Vrije Universiteit (VU) Amsterdam start komend cursusjaar met een vernieuwde bacheloropleiding theologie en religiestudies. Dat maakte de VU deze week bekend.

Studenten kunnen onder meer een specifieke route in de gereformeerde en evangelicale theologie volgen. Die wordt verzorgd door het Herman Bavinck Center for Reformed and Evangelical Theology, waarvan prof. dr. H. van den Belt de coördinator is. Het onderwijs van verschillende seminaria, zoals dat van de Hersteld Hervormde Kerk, is ingebed in dit nieuwe –deels Engelstalige– programma.

De VU biedt ook een bacheloropleiding theologie aan in samenwerking met de Protestantse Theologische Universiteit.