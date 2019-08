VS schrappen heffing op Bijbels uit China

De Verenigde Staten schrappen de importheffing op Bijbels die in China worden gedrukt.

Dat meldde de Duitse christelijke nieuwsdienst Idea donderdag.

De Amerikanen zijn momenteel verwikkeld in een handelsoorlog met China en belasten een groot aantal importproducten uit dat land met heffingen tot 25 procent. Ook Bijbels en kinderboeken zouden door deze maatregel worden getroffen.

Dankzij protesten van met name de Zuidelijke Baptisten (de grootste protestantse denominatie van Amerika) is de importheffing op Bijbels nu van de baan. Gevreesd werd voor stijgende Bijbelprijzen en zelf voor een gebrek aan Bijbels op de Amerikaanse markt.

Russell Moore, voorzitter van de ethische commissie van de Zuidelijke Baptisten, reageert verheugd op het nieuws. Eerder had hij bij het Congres aangegeven dat de Bijbelbelasting het zendings- en kerkenwerk in de Verenigde Staten zou bemoeilijken. „Wat men ook van de handelsoorlog met China vindt, de Bijbel had nooit op deze manier belast mogen worden.”

China is een van de grootste toeleveranciers van Bijbels en kinderboeken, omdat het beschikt over specialistische techniek, deskundigheid en materiaal om deze boeken te drukken. In 2012 werd het land volgens het Chinese staatsagentschap Xinhua zelfs ’s werelds grootste Bijbeluitgever, ondanks de beperkingen van de regering op de distributie van Bijbels. China produceert naar schatting zo’n 75 procent van alle Bijbels in de wereld.

Amity Printing Company in Nanjing is de grootste Bijbeldrukker ter wereld; de onderneming levert elk jaar zo’n 13 miljoen Bijbels in 90 talen af en heeft sinds het ontstaan in 1987 in totaal zo’n 192 miljoen Bijbels gedrukt. Ongeveer de helft daarvan was bestemd voor de Chinese markt.