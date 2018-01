VS: Meer godsdienstvrijheid nodig

De Verenigde Staten hebben kritiek geuit over het gebrek aan godsdienstvrijheid wereldwijd. „Op veel te veel plaatsen worden mensen stelselmatig vervolgd, onrechtvaardig behandeld of gevangengezet vanwege hun religie of geloof.”

Dat stelde woordvoerder Heather Nauert in het vorige week verschenen jaarrapport van de United States Commission on International Religious Freedom (Uscirf). Dit instituut onderzoekt de mate van godsdienstvrijheid wereldwijd en doet op basis daarvan aanbevelingen aan de Amerikaanse overheid.

Op de lijst van de Uscirf staan onder meer landen waar de overheid zich schuldig maakt aan „systematische, aanhoudende en grove schendingen” van religieuze vrijheid of deze schendingen toestaat. Het gaat hierbij om marteling, wrede en onmenselijke straffen, lange gevangenisstraffen zonder proces en het laten verdwijnen van mensen. In deze categorie vallen Birma, China, Eritrea, Iran, Noord-Korea, Oezbekistan, Sudan, Saudi-Arabië, Tadzjikistan en Turkmenistan. Volgens de Uscirf horen daar ook de Centraal-Afrikaanse Republiek, Nigeria, Pakistan, Rusland, Syrië en Vietnam bij.

Nauert vindt bescherming van godsdienstvrijheid belangrijk voor „vrede, stabiliteit en welvaart.”