VS loven miljoenen uit voor tips over ontvoerde Syrische geestelijken

De Verenigde Staten hebben een beloning van 4,5 miljoen euro uitgeloofd voor informatie die kan leiden tot de opsporing van vijf christelijke kerkleiders die in 2013 in Syrië door IS zijn ontvoerd.

Het gaat om de Grieks-orthodoxe priester Maher Mahfouz, de rooms-katholieke priester Michael Kayyal, de Syrisch-orthodoxe aartsbisschop Gregorios Ibrahim, de Grieks-orthodoxe aartsbisschop Bolous Yazigi en de Italiaanse jezuïetenpriester Paolo Dall’Oglio. Mahfouz en Kayyal reisden op 9 februari met een bus die werd aangehouden door een groep gemaskerde mannen. De twee priesters zijn meegenomen. De twee aartsbisschoppen reden 22 april samen van Aleppo richting Turkije toen ze werden overvallen. Hun chauffeur is later dood teruggevonden.

Paolo Dall’Oglio had op 29 juli een ontmoeting met vertegenwoordigers van Islamitische Staat, om te spreken over de vrijlating van de vier gevangengenomen geestelijken. Sindsdien is er ook van hem niets meer vernomen.