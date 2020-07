VS bieden minder ruimte aan christelijke asielzoekers

Christenen die op de vlucht zijn voor vervolging, worden steeds minder toegelaten in de Verenigde Staten.

Dat concluderen Open Doors en World Relief in een vorige week verschenen rapport.

Dit jaar zullen waarschijnlijk slechts 1900 vluchtelingen asiel krijgen in de Verenigde Staten, vergeleken met 18.000 in 2015. Dat is een afname van bijna negentig procent.

Onder het huidige bewind worden minder vluchtelingen toegelaten: het maximale aantal per jaar (van alle religies bij elkaar) is door de president sterk verlaagd. Bovendien is asiel aanvragen moeilijker geworden.

Open Doors en World Relief roepen de regering-Trump op die ontwikkeling te keren.