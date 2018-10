Vrouwenbondsdag HHK: de wet van Mozes als röntgenapparaat

De wet van Mozes is als een röntgenapparaat, stelde ds. J. L. Schreuders zaterdag op tiende bondsdag van de Hersteld Hervormde Vrouwenbond in Lunteren. „Het apparaat stelt wel de diagnose, maar geneest de patiënt niet. De wet wil ons naar Christus brengen.”

De hersteld hervormde predikant uit Urk sprak tijdens de morgenbijeenkomst van de bondsdag over het thema ”Wet en Evangelie”. Hij spitste dat onderwerp toe op Mozes als middelaar van het oude verbond. In de middagbijenkomst sprak ds. F. van Binsbergen uit Schoonrewoerd over Jezus Christus als Middelaar van het nieuwe verbond. De bijeenkomst trok ongeveer vijfhonderd bezoekers.

Als kind van de belofte was Mozes een instrument in de hand van God, Die Zijn volk uit Egypte leidde”, zei ds. Schreuders. Zijn middelaarschap tussen God en mensen kwam bij de Horeb tot uitdrukking. Hij mocht met zijn voorbede voor het volk in de bres staan, in de scheur die het volk met de zonde had aangebracht.

„Driemaal Mozes de berg opgegaan om God aan te spreken over de zonden van het volk”, aldus ds. Schreuders. „Hoogtepunt was toen hij God vroeg hem in plaats van het volk uit het boek des levens te delgen. Zo mag hij bewerken dat God toch weer met Zijn volk optrekt naar Kanaän.”

De predikant schetste vervolgens de drie ambten van Mozes. Als profeet was hij voortdurend de stem van het volk. In zijn koninklijk ambt was hij leider van het volk en als Leviet bracht hij de offers.

In de Schrift staat dat de wet door Mozes is gegeven. De engelen hadden een bemiddelende rol. „De wet gaat van God via de engelen en via Mozes naar het volk”, aldus ds. Schreuders.

De wet als kenbron van ellende staat volgens de predikant in het kader van de dankbaarheid. „De wet als röntgenapparaat wil ons afleveren bij Christus. Daarom lag de wet in het oude verbond onder het verzoendeksel in de ark, waar ze riep om verzoening en wachtte op de komst van Christus als de Middelaar”, zei de predikant uit Urk.

Ds. van Binsbergen voerde de aanwezigen mee naar het grensvlak van het oude en nieuwe verbond. „De Middelaar van het nieuwe verbond komt tot Zijn voorloper Johannes, die de weg voor Hem bereidt met boeteprediking en de doop der bekering”, aldus ds. Van Binsbergen. Bij de Jordaan worden de contouren zichtbaar van wat op Goede Vrijdag op Golgotha gaat plaatsvinden. Het gaat van de Jordaan naar Golgotha toe, stelde de predikant. Bij de Jordaan verbindt Johannes zijn oordeelsprediking met de komende Christus. De Doper predikt hier niet het Evangelie, maar verkondigt de wet en zegt: bekeert u en belijdt uw zonden. „De prediking van Johannes stond in het kader van het eindgericht”, zei de predikant.

Toen kwam Jezus, van Wie Johannes zei: het kaf wordt door Hem met onuitblusselijk vuur verbrand. De wan is in Zijn hand en Hij zal Zijn dorsvloer doorzuiveren. „Er vindt echter een verrassende wending plaats”, aldus ds. Van Binsbergen. Jezus komt niet naar de Jordaan om met vuur te dopen, evenmin om de bijl of de wan te hanteren. Hij komt om gedoopt te worden.”

Volgens de predikant uit Schoonrewoerd was Zijn doop in vele opzichten iets nieuws. „Als Middelaar van het nieuwe verbond is Hij gekomen om alle gerechtigheid te vervullen.”

Het verassende van deze gebeurtenis is niet dat het door Johannes aangekondigde oordeel niet doorgaat, maar dat het oordeel op één Persoon terecht komt. „Zijn doop betekende Zijn dood. In het bloed van de Middelaar van het nieuwe verbond is Gods gramschap geblust. En zo druppelt in de verkondiging van het Woord het bloed van Christus”, aldus ds. Van Binsbergen.

Een project van de hersteld hervormde vrouwenverenigingen bracht 17.000 euro op voor het Hersteld Hervormd Seminarium in Amsterdam.