Vrouw in ambt leidt niet tot groot ledenverlies GKV

De openstelling van de ambten voor vrouwen heeft binnen de Gereformeerde Kerken vrijgemaakt (GKV) niet geleid tot een uittocht van bezwaarde kerkleden. Het kerkverband telt in totaal 114.905 leden, 1855 minder dan in 2017.

Dat blijkt uit het Handboek 2019 van de Gereformeerde Kerken vrijgemaakt, dat vrijdag verschijnt.

De generale synode van de GKV besloot in 2017 dat plaatselijke kerken zelf mogen bepalen of ze vrouwen toelaten tot de ambten van predikant, ouderling en diaken. „Hoewel er veel geluiden zijn over verontrusting vanwege de besluiten van de laatste synode, heeft dat tot nu toe niet tot een opvallende uittocht geleid”, schrijft drs. J. H. Kuiper in zijn jaaroverzicht. Het grensverkeer met de Gereformeerde Kerken Nederland (GKN) en De Gereformeerde Kerken (DGK) ligt op hetzelfde niveau als in 2017: iets meer dan 100 kerkleden vertrokken naar deze zogenoemde nieuwe vrijgemaakten. Hetzelfde geldt voor mensen die zich aansloten bij de Christelijke Gereformeerde Kerken.

De Gereformeerde Kerken vrijgemaakt verloren vorig jaar 1855 leden. In 2017 waren dat er 1530.

Er werden vorig jaar opnieuw minder kinderen geboren: 1186 tegen 1315. Er overleden minder kerkleden. Het geboorteoverschot was daarom in 2018 groter dan het jaar ervoor. Veel minder mensen deden belijdenis: 800 in 2018 tegenover 1225 in 2017.

Van de bijna 1000 vertrokken kerkleden –ruim 200 meer dan in 2017– is niet bekend waar ze naartoe zijn gegaan. Kuiper: „Vaak lees je over leden die verhuizen en in de nieuwe woonplaats gaan kijken waar ze zich zullen aansluiten. Dat past bij de tendens waarin de plaatselijke kerk sterker naar voren komt: waarom zou dat niet een plaatselijke kerk kunnen zijn die aangesloten is bij een ander kerkverband? En moet je je wel aansluiten bij een plaatselijke kerk?”

Kuiper las „een flink aantal” plaatselijke kerkbladen en noteerde waar gemeenten zich vooral mee bezig houden. Hij signaleert dat de plaatselijke kerk zich steeds zelfstandiger opstelt en dat daarmee de diversiteit tussen de gemeenten toeneemt, bijvoorbeeld op het punt van de eredienst. „Als we met elkaar opschuiven richting congregationalisme, is het kerkverband minder nadrukkelijk aanwezig. Je ziet dat in de vrijheid die kerken nemen ten opzichte van synodebesluiten.”