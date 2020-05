Vrome wensen

„In naam van God, de Barmhartige en de Genadevolle. Lof aan God, Die, in Zijn genade, mij vandaag gezegend heeft met een dochter.”

Zo had de aankondiging van de geboorte van onze dochter, eerder deze maand, eruit kunnen zien. Want dit is de manier waarop onze vrienden zulk soort nieuws bekend maken: altijd in naam van God, altijd met lofprijzing en altijd met een gebed. Toen ik een aantal maanden geleden zo’n soort berichtje binnenkreeg van een vriendin, via WhatsApp, gaf ik er niet veel aandacht aan en las het niet zorgvuldig. Ik ging ervan uit dat het weer een van de vrome teksten was die voortdurend over en weer verzonden worden. Maar toen ik een paar dagen later nog een berichtje kreeg met de vraag of ik haar boodschap begrepen had, ontdekte ik dat ik een geboortebericht over het hoofd had gezien. Oeps.

Religieus taalgebruik is aan de orde van de dag in de Arabische samenleving waarin wij wonen. En niet alleen om nieuws aan te kondigen. Mijn vriendin Marwa stuurt me bijvoorbeeld iedere dag een berichtje om me goedemorgen te wensen. Het is altijd een gezellige sfeerfoto met een stukje tekst. Vandaag stuurde ze: „Ik vraag God, Die wonderen doet op aarde, om deze ochtend het kwade en verdrietige van je te weren en de deuren van Zijn barmhartigheid te openen en ons en jullie te zegenen. Goedemorgen.” Ook goedemorgen.

Aankondigingen, begroetingen: God is daarin nooit ver weg. Dat idee, dat God er altijd bij is en altijd met je meekijkt, zit sterk verankerd in de Midden-Oosterse samenleving. En al zou je het even vergeten zijn, staand voor een stoplicht terwijl je op niemand wacht: een bordje onder het rode licht wijst je er dan wel even op: Denk aan God. Of: Vergeef me, God. Het zijn standaarduitroepen geworden voor de meeste moslims om ons heen. Te pas en te onpas worden ze uitgesproken, alsof het toverspreuken zijn die direct werken.

Religieus taalgebruik is dus aan de orde van de dag, maar het resulteert vaak in standaarduitdrukkingen. „Lof aan God! Mashallah!” sturen mijn vriendinnen in de groepsapp als reactie op ons geboortekaartje. Ik scrol even terug naar een vorig geboortebericht om te kijken hoe ik moet antwoorden, want een simpel ”bedankt” zou niet passend zijn. Ik typ als reactie: „Gods zegen zij op jullie!” Precies wat ik hoor te zeggen. Maar de woorden komen uit m’n hart.

Saar van de Woestijne (1983) is getrouwd en moeder van vijf kinderen. Sinds een aantal jaar woont ze met haar gezin op het Arabisch Schiereiland, waar de meeste mensen nog onbereikt zijn met het Evangelie. Vanwege veiligheidsredenen gebruikt ze niet haar echte naam.