Vrijwilligers starten interkerkelijke jongerenavonden Friesland

Een groep vrijwilligers uit verschillende kerken in Noordoost-Friesland heeft ”Connect-jongerenavonden” opgezet. De commissie bestaat uit leden die afkomstig zijn uit verschillende kerkelijke gemeenten in de Friese Wouden.

De eerste jongerenavond staat gepland op 5 april. De bijeenkomsten zijn bedoeld voor jongeren tussen de 16 en 36 jaar en worden circa vier keer per jaar georganiseerd. Op iedere bijeenkomst wordt een spreker uitgenodigd. De algehele leiding is in handen van ds. J. A. Mol, hervormd predikant te Driesum.