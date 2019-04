Vrijwilligers GlobalRize bijna verdubbeld

Het aantal vrijwilligers van GlobalRize is vorig jaar gegroeid van 123 naar 220. De organisatie, die zich richt op de verkondiging van het Evangelie via internet, meldde dat deze week in haar jaarverslag.

Vooral het aantal chatmedewerkers steeg, onder meer met buitenlandse vrijwilligers. Via haar Facebookpagina’s in diverse talen weet GlobalRize dagelijks een miljoenenpubliek te bereiken en ontvangt zij geloofsvragen uit de hele wereld. De organisatie biedt ook online cursussen aan. Elke cursist krijgt daarbij een eigen mentor.