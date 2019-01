Vrijspraak Asia Bibi definitief

Het hooggerechtshof van Pakistan heeft dinsdagochtend het verzoek om de vrijspraak van de christelijke Pakistaanse Asia Bibi te herzien, verworpen.Rechter Asif Saeed Khosar van het hooggerechtshof deed de uitspraak in de hoofdstad Islamabad.

In oktober vorig jaar sprak het hooggerechtshof de ter dood veroordeeld Asia Bibi officieel vrij van godslastering. Toen werd overal in het land door extremisten tegen deze uitspraak geprotesteerd.

Tegenstanders van Bibi dienden na haar vrijspraak een zogenoemd herzieningsverzoek in. Daarin werd bezwaar aangetekend tegen het besluit om Asia Bibi vrij te laten.

Direct na de uitspraak dinsdag is de beveiliging in de Pakistaanse hoofdstad Islamabad opgeschroefd. De overheid heeft onder meer paramilitaire eenheden ingezet.

Sinds Bibi de vrouwengevangenis in Multan heeft verlaten, schuilt ze onder strenge bewaking van de Pakistaanse overheid in een safehouse in Islamabad. Juridisch staat haar nu niets meer in de weg om het land te verlaten.

In november 2010 werd Asia Bibi op grond van de pas ingevoerde blasfemiewet als eerste vrouw in Pakistan ter dood veroordeeld omdat zij de profeet Mohammed beledigd zou hebben. Ze zat gevangen in een cel zonder ramen en sanitair.

De zaak kreeg internationaal veel aandacht. De Europese Commissie wilde dat de Pakistaanse blasfemiewet zou worden teruggedraaid.

Pakistaanse juristen stelden in november 2014 dat het doodvonnis tegen Bibi gebaseerd is op „slordig onderzoek naar de getuigen” en tekenden bezwaar aan bij het hooggerechtshof tegen de gang van zaken. Bibi ging officieel in beroep bij het hooggerechtshof, dat haar enkele jaren later vrijsprak.