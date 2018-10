„Vrijlating Brunson goed voor Turkse kerk”

De kerk in Turkije is volgens sommige protestanten sterker geworden door de gebeurtenissen rond de Amerikaanse predikant Andrew Brunson, die eerder deze maand werd vrijgelaten.

De evangelist uit de Verenigde Staten, die in de Turkse stad Izmir werkte, zat vast voor betrokkenheid bij de mislukte staatsgreep in 2016. „Voor christenen is lijden een eer”, zegt Soner Tufan, bestuurslid van de Verenigde Protestantse Kerken in Turkije, in een deze week verschenen interview met de Amerikaanse website Al-Monitor. De predikant uit Ankara was bij Brunson op de dag van diens vrijlating.

Volgens Tufan verwachtten veel mensen dat de kwestie-Brunson negatief zou uitpakken voor de protestantse kerken in Turkije, die ongeveer 7000 leden –vooral ex-moslims– tellen. „Het is merkwaardig dat dit niet het geval is. De verbondenheid van christenen met de kerk is sterker geworden. Ze omarmen hun geloof nog sterker.”

Spion

Tufan gaat elke zondag voor in de Kurtulus-kerk in de Turkse hoofdstad. „Ik kom al dertig jaar in deze kerk en door de gevangenschap en vrijlating van Brunson komen er nu drie keer zo veel mensen naar de kerk. De kerk zit bomvol en mensen staan zelfs buiten mee te luisteren.”

Brunsons gemeente in Izmir was in eerste instantie geschokt door het huisarrest van haar predikant. Maar ook daar kwamen mensen in groten getale naar de kerk. Brunson keerde na zijn vrijlating terug naar de Verenigde Staten.

Dat Turkse media Brunson beschuldigden van samenzwering, verwarde christenen, zegt Tufan. Sommigen vroegen zich af of de pastor misschien toch een spion was.

Volgens Tufan zal de vervolging van Brunson niet de laatste beproeving voor hen zijn. „De regering houdt elke niet-soennitische beweging in de gaten. Ik denk dat protestanten in Turkije niet als een bedreiging worden gezien, maar er hoeft maar iets te gebeuren en ze worden aangepakt.”

Kerkgangers

Timur Topuz, president van de Istanbul Protestant Church Foundation, zegt desgevraagd dat de vrijlating van Brunson niet in het hele land tot een groei van het aantal kerkgangers heeft geleid. „Er komen niet merkbaar meer mensen naar de kerkdiensten. Tenminste, niet bij ons.”