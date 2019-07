Vrijgelaten predikant: Turkse christen krijgt het zwaarder

Andrew Brunson, de Amerikaanse predikant die twee jaar gevangenzat in Turkije en in oktober werd vrijgelaten, vreest voor de situatie van christenen in dat land.

Dat zei hij vorige week tijdens een bijeenkomst van de Amerikaanse overheidscommissie voor religieuze vrijheid, zo meldde de website van Christian Today zondag.

Christenen in Turkije genieten een hoge mate van vrijheid in vergelijking met geloofsgenoten in andere moslimlanden, zei Brunson. „Maar alle signalen wijzen erop dat dit snel zal veranderen.”

Brunson woonde twintig jaar in Turkije, waar hij werkte voor een kleine protestantse gemeente in de stad Izmir. Hij werd in oktober 2016 opgepakt. De Turkse autoriteiten beschuldigden hem van banden met Fethullah Gülen, de geestelijke die volgens de regering het brein was achter een couppoging tegen president Erdogan in 2016.

Volgens Brunson zijn in de afgelopen jaren vijftig christelijke families, onder wie veel kerkleiders, Turkije uitgezet. President Erdogan bestempelt christenen als „gevaar voor de nationale veiligheid” en de media scheren kerken en terroristische organisaties vaak zonder enig bewijs over één kam.

Hijzelf wordt weggezet als spion, aldus Brunson. „De minister van Buitenlandse Zaken noemt me „agent Brunson”, terwijl de Turkse overheid weet dat ik onschuldig ben.”

Leugens

Ook verspreidt de overheid bewust leugens over hem, vertelde Brunson aan de commissie. Zo wordt beweerd dat de predikant een van de opdrachtgevers van de schietpartij in twee moskeeën in de Nieuw-Zeelandse stad Christchurch zou zijn. Daarbij kwamen in maart meer dan vijftig mensen om het leven.