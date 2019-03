Vrije Goede Vrijdag weg in Oostenrijk

Het recente besluit van de Oostenrijkse coalitiepartijen ÖVP en FPÖ tot het afschaffen van Goede Vrijdag als vrije dag voor christenen heeft voor veel ophef gezorgd, aldus het Duitse persbureau Idea dinsdag.

Reden voor het afschaffen is een uitspraak van het Europese Gerechtshof op 22 januari. Goede Vrijdag zou discriminerend zijn, omdat dan alleen evangelische, methodistische en (oud)katholieke christenen in Oostenrijk vrij kregen. Een voorstel van de Evangelische kerk om iedereen op Goede Vrijdag vrij te geven, of om een individueel te kiezen vrije dag in te stellen, werd afgewezen.

Volgens critici is deze maatregel puur om economische motieven genomen. Ook illustreert dit volgens hen hoe de overheid omgaat met religieuze minderheden. „Christenen voelen zich tweederangs burgers”, aldus bisschop Bünker van de Evangelische kerk.

De Evangelische, Rooms-Katholieke en Oud-Katholieke kerken organiseerden woensdag een protestmars.