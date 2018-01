Vrije gg Kruiningen wil nieuwe kerk bouwen

De vrije gereformeerde gemeente te Kruiningen wil een nieuwe kerk bouwen aan de Zandweg in Kruiningen. Het kerkgebouw moet 400 à 450 zitplaatsen gaan tellen.

Dat heeft wethouder Sinke (SGP, ruimtelijke ordening) van de gemeente Reimerswaal dinsdagavond bekendgemaakt aan de gemeenteraad, zo meldt de PZC. „De vrije gereformeerde gemeente heeft een principeverzoek gedaan dat op de gebruikelijke wijze zal worden behandeld”, zo citeert de PZC Sinke.

De vrije gereformeerde gemeente te Kruiningen ontstond in november nadat ds. G. Bredeweg –tot dan toe predikant van de gereformeerde gemeente in Kruiningen– de Gereformeerde Gemeenten verliet. Momenteel komt de vrije gereformeerde gemeente samen in Ons Dorpshuis in Kruiningen.