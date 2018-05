Vrije evangelische gemeente Kampen 75 jaar

De Vrije Evangelische Gemeente Kampen (VEG) bestaat donderdag 75 jaar, zo meldt de gemeente.

Het ontstaan van de gemeente is een vrucht van het Reveil in de 19e eeuw. Een aantal Kampenaren was onder de indruk van de Maranathaboodschap van evangelist Johannes de Heer. Zij stichtten een vrije evangelisatie die ze de naam Stadsevangelisatie Pniël gaven. De initiatiefnemers begonnen met traktaatverspreiding en het beleggen van openluchtsamenkomsten en driedaagse conferenties.

Uit deze kringen kwamen de stichters van de VEG. Na de toetreding tot de Bond van Vrije Evangelische Gemeenten nam ds. Van Wijk, predikant van de VEG te Oldebroek, het consulentschap van de gemeente op zich. Op tweede paasdag 1942 werden 21 leden uit Kampen ingeschreven als lidmaten van de VEG in Oldebroek. Op 26 april 1943 vond de formele stichting van de gemeente plaats. De eerste voorganger was ds. Beeuwkes.

Het kerkgebouw van de VEG is gevestigd aan de Boven Nieuwstraat, in het centrum van de stad. De gemeente telt ongeveer tweehonderd leden. Er is nog steeds een bijzondere band met de gemeente Oldebroek.