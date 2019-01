Vrij hervormde gemeente IJsselmuiden naar HHK

De vrij hervormde gemeente te IJsselmuiden-Grafhorst is overgegaan naar de Hersteld Hervormde Kerk (HHK).

Dat stelde het breed moderamen van de generale synode van de HHK maandag in een verklaring. Het besluit is vrijdag genomen. Ds. H. Oussoren, predikant van de vrij hervormde gemeente te IJsselmuiden-Grafhorst, is gelijktijdig in volle rechten en plichten toegelaten als predikant in de HHK.

De vrij hervormde gemeente te IJsselmuiden-Grafhorst is vanaf nu een buitengewone wijkgemeente naast de hersteld hervormde gemeente IJsselmuiden-Grafhorst. De naam van de gemeente is nu buitengewone wijkgemeente De Wijngaard te IJsselmuiden-Grafhorst.