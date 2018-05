Vredeskerk Bergen aan Zee bestaat 100 jaar

De Vredeskerk in Bergen aan Zee bestaat 100 jaar. Dat wordt van mei tot en met november gevierd met vijf vredeslezingen.

Het kerkje werd in 1918 gebouwd op initiatief van Marie Amalie Dorothea van Reenen-Völter, echtgenote van de toenmalige burgemeester van Bergen. Zij noemde het een Vredeskerkje omdat iedereen ten tijde van de Eerste Wereldoorlog snakte naar vrede. Het beheer van het gebouw –dat niet verbonden is aan een denominatie– is in handen van een stichting. Het ligt in het duingebied van Bergen en is de enige kerk in Nederland met een rieten dak.