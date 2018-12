Vraag van ambtsdragers uit Nazareth: Bid om vrede voor Jeruzalem

„We hebben uw gebed erg nodig”, zei diaken Ary ben Dayan. En ouderling Hilton ben Shimon vulde aan: „Wij kennen de toekomst van onze gemeente niet, maar die is in Gods hand.” Voor het eerst waren ambtsdragers uit de gemeente in Nazareth vrijdag in Geldermalsen aanwezig op de jaarlijkse Israëldag van de Gereformeerde Gemeenten.

Dayan werd in 2017 bevestigd, Shimon en zijn medeouderling in 2015, zei deputaat ds. W. Silfhout toen hij de ontwikkeling van de gemeente in Israël schetste. Gedrieën doen de kerkenraadsleden het werk gedurende de perioden waarin evangelist M. L. Dekker in Nederland verblijft vanwege zijn predikantsstudie. En dat naast hun dagelijks werk, dat twaalf uur per dag van hen vergt.

De beide bezoekers waren al christen toen ze vanuit Peru naar Israël emigreerden. Ze gaven de moeilijkheden weer waarmee ze in hun omgeving te maken hebben als gevolg van hun keuze voor het christendom. Spanningen in hun familie, spanningen op de werkvloer. „Wilt u dat meenemen in uw gebed?” vroegen ze de vele bezoekers van de Israëldag. Ben Shimon: „Denkt u zich de grootst mogelijke minachting in. Dat is wat wij ervaren.”

„Het leven in Israël is zwaar, maar de Heere geeft kracht”, zeiden de beide kerkenraadsleden, die werden geïnterviewd door algemeen secretaris J. J. de Jong en uit het Spaans vertaald door oud-zendingswerker P. C. van Olst. Ben Dayan: „In Peru was ik ook diaken. De Heere gaf me het ambt in Nazareth terug.”

Ouderling Ben Shimon vroeg gebed voor de soldaten in Israël. „Zij zijn voortdurend in gevaar. Bid voor het leger, bid om vrede voor Jeruzalem.”

Als student Dekker komende zomer tot predikant kan worden bevestigd, gaat een lang gekoesterde wens van de gemeente in Nazareth én van het deputaatschap in vervulling, zei ds. Silfhout. In maart 2004 ging het werk in Nazareth van start, op 1 oktober in dat jaar werd de eerste Bijbelstudie gehouden. In 2014 werden de doop en het heilig avondmaal voor het eerst bediend. Er worden contacten gelegd via het inloophuis en de winkel voor tweedehands kleding. De samenkomsten trekken zo’n veertig bezoekers en recent was er enige groei.

Boedapest

Ds. D. de Wit vertelde over de totstandkoming van het werk in Boedapest. „De stad waar eens rabbi Duncan gezegend werk verrichtte, was al lange tijd in onze gedachten.” Ds. I. L. Zöld ging er in deeltijd aan de slag: elke maand verblijft hij er een aantal dagen. „Verbazend” hoeveel contacten daarbij konden worden gelegd, zei ds. Zöld vrijdag.

De tijdelijkheid van zijn verblijf bleek echter een belemmering. „Als er een goede sfeer voor een vervolggesprek was opgebouwd, moest ik naar huis. Een maand later was die sfeer weg en kon je weer van voren af aan beginnen. Voor mijn vrouw en mij werd het een gebedszaak. De Heere heeft me vanuit Zijn Woord de weg gewezen.” Per 1 juli hoopt de predikant, die nu in het Hongaarstalige deel van Roemenië een gemeente dient, zich in de Hongaarse hoofdstad te vestigen.

Met steun van andere organisaties bekostigt het deputaatschap het werk van ds. Zöld, die een praktijk als gezinstherapeut wil opzetten om contacten te kunnen leggen. „De reis die voor ons ligt, is als die van Abraham”, zei ds. Zöld. „We moeten ons land en onze familie verlaten en de weg gaan die de Heere wijst.”

B. A. van Dalfsen-Schot vertelde een verhaal over een Joodse jongen die tijdens de Tweede Wereldoorlog uit een Amsterdams ziekenhuis werd gered en op zijn onderduikadres in Friesland hoorde over de Messias Die gekomen is.

De enige hoop

Voor het werk onder de Joden liggen er lessen in het gebed van Daniël, zei deputaat ds. M. H. Schot. „Gods beloften liggen er al heel lang, maar wij vergeten ze. Daniël gaat bij het licht van de Heilige Geest zien dat het volk zich de beloften onwaardig had gemaakt. In de weg van een rechteloos smeekgebed worden de beloften vervuld. De enige hoop voor het volk van Israël, en voor ons, ligt in Gods barmhartigheid. Smeek voor hen, voor uzelf en uw nageslacht.”

Voorzitter ds. A. Schot wees in zijn openingswoord op het „korte kerstevangelie” in Johannes 1:11-13. „Lukas schrijft de geschiedenis, Johannes brengt het kerstevangelie in een hoogstaand dichterlijk kunstwerk. De overeenkomst tussen beide beschrijvingen is dat er voor Christus geen plaats was. De Heere schenkt het geloof echter Zelf. De Heilige Geest wederbaart Jood en heiden en maakt plaats voor Christus, opdat ze Zijn heerlijkheid mogen aanschouwen.”