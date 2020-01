Voorzitter piëtistische Duitse kerkenbond meldt onverwacht afscheid

De voorzitter van het Duitse Gnadauer Gemeinschaftsverband, dr. Michael Diener, heeft laten weten zich niet opnieuw verkiesbaar te stellen voor deze functie.

Dat meldde Idea deze week. De Duitse nieuwsdienst is in bezit van een brief van Diener waarin hij deze onverwachte stap aankondigt.

Diener zal daarmee per september aftreden. In september vorig jaar had hij nog laten weten beschikbaar te zijn voor een nieuwe, derde termijn. Die mededeling leidde echter tot „ernstige zorgen” binnen het piëtistische verband. Diener kreeg regelmatig kritiek vanuit de beweging, onder meer omdat hij stelde dat praktiserende homoseksuelen als „medewerker” kunnen dienen in de kerk.