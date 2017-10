Voorzitter CGK-deputaatschap kerkelijke eenheid stapt op

Voorzitter ds. W. van ’t Spijker van het deputaatschap Eenheid Gereformeerde Belijders van de Christelijke Gereformeerde Kerken (CGK) stapt op.

Dat meldt het Nederlands Dagblad (ND) vandaag. Tegelijk publiceert de krant een reconstructie van de gang van zaken rond de CGK-synodevergadering van 10 oktober. Daarin besloten de christelijk gereformeerden hun steun aan de Gereformeerde Theologische Universiteit (GTU) in te trekken.

Formeel heeft ds. Van ’t Spijker in de vergadering van 10 oktober verzocht om hem te ontheffen als voorzitter van het deputaatschap, zo zegt hij tegenover het ND. Hij heeft in november nog een gesprek met het synodebestuur over het onderwerp.

De predikant uit Hilversum zegt het GTU-besluit van de synode niet te kunnen uitleggen aan de andere bij de GTU betrokken kerken, de Gereformeerde Kerken vrijgemaakt en de Nederlands Gereformeerde Kerken. Ds. Van ’t Spijker was als synodelid betrokken bij de voorbereiding van de besluitvorming over de GTU. Hij was voorstander van de komst van de instelling, mits aan verschillende voorwaarden werd voldaan.