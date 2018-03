Voortzetting gesprekken GKN en DGK in gevaar

De voortzetting van de gesprekken tussen twee kerkverbanden die zijn voortgekomen uit Gereformeerde Kerken vrijgemaakt is in gevaar.

Dat blijkt uit een zaterdag gepubliceerde brief van de Gereformeerde Kerken Nederland (GKN) aan De Gereformeerde Kerken (hersteld) (DGK).

De kwestie draait om karakteriseringen van de GKN in DGK-publicaties en om inhoudelijke geschilpunten. Zo is het tegen het zere been van de GKN dat deze kerken in vergaderstukken van DGK worden omschreven als „schismatieke kerken” waar sprake is van het „tolereren van dwaalleer.”

Inhoudelijk zitten de kerken niet op één lijn over de vraag of de kerkorde behoort tot het fundament van de kerk. Daarnaast is er verschil van inzicht over een zinsnede in een publieke verklaring. Daarin staat dat „DGK en GKN staan op het fundament van Schrift en belijdenis.” In DGK-voorstellen dook echter de zinsnede op dat de kerken „willen staan” op dat fundament.

Volgens de GKN blijkt uit recente stukken van de deputaten van DGK dat geen afstand wordt genomen van deze voor de GKN problematische formulering. Bovendien wordt een GKN-gemeente in DGK-kerkblad De Bazuin aangeduid als een sekte, die „op eigenwillige wijze is afgescheurd van de kerk van Jezus Christus.” Het GKN-moderamen meent dat de gesprekken met DGK pas kunnen worden voortgezet als de DGK-synode zich distantieert van de in de ogen van de GKN problematische teksten.