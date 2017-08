Voormalige Vredekerk Hoogezand eigendom pinkstergemeente

De voormalige gereformeerde Vredekerk aan de Van der Duyn Van Maasdamweg in Hoogezand is sinds medio deze maand eigendom van de pinkstergemeente ”Gemeente Gods”.

Dat meldde de website gereformeerdekerken.info onlangs.

De Vredekerk, ontworpen door architect Egbert Reitsma, werd op 13 juni 1968 in gebruik genomen door de gereformeerde kerk te Hoogezand-Sappemeer. Ze telde toen 600 plaatsen. Op 29 augustus 2004 werd de laatste gereformeerde kerkdienst gehouden, waarna het gebouw werd verkocht. Het Pelsorgel kreeg een plek aan de Theologische Universiteit Apeldoorn van de Christelijke Gereformeerde Kerken. Op 8 november 2005 werd de voormalige kerk in gebruik genomen als ontmoetingscentrum, waarin meerdere maatschappelijke organisaties werden ondergebracht.

De pinkstergemeente Gemeente Gods kwam tot nu toe samen in een oude gymzaal, waar in de jaren negentig een zaal is aangebouwd. De gemeente groeit snel. De zondagse diensten worden wekelijks door meer dan 300 mensen bezocht.

Op zaterdag 19 augustus is begonnen met de renovatie van de kerkzaal. Als eerste werd de preekstoel weggehaald.

Naar verwachting kunnen de maatschappelijke en re-integratieactiviteiten van Baanvak, zoals een eetproject, gewoon doorgaan. Voorganger Gerke Oostra gaf eerder in het Dagblad van het Noorden aan hiermee te willen laten zien dat de kerk middenin de samenleving staat.