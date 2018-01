Voormalige synagoge Deventer verkocht

De christelijke gereformeerde kerk in Deventer heeft haar kerkgebouw, een voormalige synagoge, verkocht. Het gebouw aan de Golstraat stond al jaren in de verkoop.

„Er was een jaar of acht geleden mondelinge overeenstemming bereikt met de gemeente over de verkoop”, zegt ouderling Ronald Kramer, „maar uiteindelijk ging de koop toch niet door en is het gebouw weer in de verkoop gezet. Vorig jaar vond een openbare inschrijving plaats. Er was maar één serieuze bieder, de zakenman Ayhan Sahin, die diverse horecagelegenheden aan de Brink bezit.”

De voormalige synagoge is met alle lusten en lasten overgegaan, wat betekent dat de Joodse gemeenschap, die het gebouw een keer per veertien dagen huurt, er gebruik van kan blijven maken. De oplevering vindt plaats in februari. De Deventer cgk kocht het gebouw in de jaren 50 van de Joodse gemeenschap.

De christelijke gereformeerde kerk maakt samen met de gereformeerde kerk vrijgemaakt en de Nederlandse gereformeerde kerk in Deventer deel uit van een federatie. De gezamenlijke zondagse diensten vinden tot nu toe plaats in het gebouw van het Etty Hillesum Lyceum.

De federatie heeft de rooms-katholieke Maria Koninginkerk aan de Mariënburghstraat aangekocht. Naar verwachting is de verbouwing ervan in april afgerond, zodat de federatie met Pasen van het nieuwe kerkgebouw gebruik kan maken. De naam van de kerk wordt Koningskerk. Het kerkgebouw telt zo’n 700 zitplaatsen. De federatie heeft ongeveer 1200 leden.