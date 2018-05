Voormalige kerk Laag-Keppel wordt kunstuitleen

Het voormalige kerkje in het Gelderse Laag-Keppel (gemeente Bronckhorst) wordt de komende maanden grondig gerestaureerd. De werkzaamheden gingen eind april van start. Het historische pand is eigendom van Kunst of Art, een bedrijf dat kunst uitleent aan zowel bedrijven als particulieren.

In de jaren 70 van de vorige eeuw verloor het gebouw zijn religieuze functie, waarna het werd opgedeeld in een galerie en een hobbycentrum. De huidige eigenaars willen de kerk terugbrengen in de oorspronkelijke staat en er een nieuwe functie aan geven. De kerk, die in 1880 werd gebouwd als kapel bij kasteel Keppel, is volgens de gemeente Bronckhorst en de provincie van grote historische waarde en beeldbepalend voor de gemeente. Bij de restauratie zal het pand energiezuiniger worden gemaakt, en de tweedeling zal worden opgeheven.

De laatste dertig jaar was een deel van de kerk in gebruik als atelier en galerie van kunstenaar Henk Hulshof. Kunst of Art –waar twee zoons van Hulshof mede-eigenaar van zijn– heeft het pand in 2011 gekocht om het met behoud van authenticiteit om te vormen tot kunstuitleen. In december zal het kerkje weer open zijn voor publiek.