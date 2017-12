Voormalige kerk Grou niet gesloopt

Het gebouw van de voormalige gereformeerde kerk aan de Kievitstraat in het Friese Grou wordt een gemeentelijk monument. Met dat besluit voorkomt het Leeuwarder college van B en W dat de kerk wordt gesloopt.

Er waren vergevorderde plannen om op de plek van de kerk zestien zorgappartementen te bouwen voor verstandelijk beperkten. De J. P. van den Bentstichting zou de zorg gaan bieden. Het bouwplan kreeg steun van ouders die een plaats zochten voor hun kinderen.

Voorstanders van het behoud van de kerk trokken aan de bel bij erfgoedbond Heemschut en de historische vereniging Aed Levwerd. Zij wezen vervolgens de gemeente op het belang van het gebouw. Burgemeester en wethouders waren hier ontvankelijk voor en wezen de kerk deze week als monument aan.

Het kerkgebouw uit 1936 werd door de protestantse gemeente in Grou nauwelijks nog gebruikt. Eind oktober vond de laatste dienst in de kerk plaats. De gemeente is inmiddels met de J. P. van den Bentstichting in onderhandeling over een andere zorglocatie.