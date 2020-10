Voormalig kerkgebouw ogg Terneuzen gesloopt

Het vroegere kerkgebouw van de oud gereformeerde gemeente in Terneuzen is gesloopt. Het gebouw in de binnenstad stond sinds 2007 leeg. Eerdere pogingen om het pand te behouden mislukten. Op de plaats van de kerk komt nu een parkeerterrein voor vergunninghouders en voor bewoners van nog te bouwen appartementen in het centrum.

Scriba J. A. Verhelst van de gemeente deelt mee dat het gebouw dateerde uit het midden van de twintigste eeuw en dat de gemeente voor de keus kwam te staan om het grondig te verbouwen of een nieuwe kerk te bouwen. Toen is voor nieuwbouw gekozen.

In de nieuwe kerk aan de Evertsenlaan is iets meer ruimte. Kende het oude kerkgebouw ongeveer 130 zitplaatsen, in het nieuwe bedehuis zijn dat er rond de 170. Het aantal kerkgangers was voor de coronatijd stabiel en bedroeg toen ongeveer 130.

Het is een jonge gemeente, aldus Verhelst. „Twee derde van het totale aantal leden is jonger dan veertig jaar.” De gemeente heeft volgens hem een goede relatie met reformatorische gemeenten in de omgeving en werkt onder meer samen bij het bereiken van migranten en bij de bezinning op mediagebruik.

De gemeente, die vacant is, werd eerder gediend door ds. A. de Reuver, die er stond van 1945 tot 1983, en door de eerwaarde heer J. den Boer (1984-1993).