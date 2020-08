Voorgangers los van vrije gemeenten

Twee voorgangers gaan niet langer voor in hun eigen vrije gemeente, zo is nu bekend geworden.

De eerwaarde heer P. Lissenburg is sinds april dit jaar gestopt als ouderling/voorganger in de vrije hervormde gemeente van Scherpenisse. Volgens scriba K. Rink is het vertrouwen in hem opgezegd.

De eerwaarde heer D. J. van Keulen heeft vorig jaar mei afscheid genomen van de vrije oud gereformeerde gemeente in Wijk en Aalburg. Ook in hem is het vertrouwen opgezegd, meldt scriba J. van Luijk.

Beide scriba’s wilden geen verder commentaar leveren op de gang van zaken.