Voorganger megakerk VS weg na ophef

John Ortberg, auteur en voorganger van een Amerikaanse megakerk, heeft zijn ontslag aanboden nadat hij in opspraak raakte. Dat meldde The Washington Post woensdag.

Ortberg, predikant van de Menlo Church in Californië, zou een pedoseksuele medewerker van de gemeente de hand boven het hoofd hebben gehouden. Nu blijkt dat het om de jongste zoon van de voorganger gaat.

In november werd de predikant met verlof gestuurd. Na onderzoek keerde Ortberg dit voorjaar terug naar de kansel. De controverse in de kerk laaide weer op nadat Daniel Lavery, zoon van de predikant, onthulde dat de vrijwilliger zijn jongste broer is.

Er zijn geen specifieke beschuldigingen tegen Ortbergs jongste zoon ingebracht. Desondanks riepen Lavery en andere critici op tot het vertrek van de predikant.

Ortberg is zeventien jaar predikant geweest van de Menlo Church. Daarvoor was hij voorganger bij de Willow Creek Community Church in Chicago.