Voorganger Madrid vast voor verkrachting

Een Spaanse voorganger is opgepakt voor afpersing en verkrachting van een minderjarig meisje.

Dat meldde nieuwsdienst Evangelical Focus eind vorige week op basis van berichtgeving van de Spaanse politie. De predikant van de Christ Ebenezer Church in Madrid werd in oktober gearresteerd en is inmiddels op borgtocht vrij. Hij wordt beschuldigd van het verkrachten van een 17-jarig meisje in het kerkgebouw, nadat hij haar afperste met videomateriaal. Volgens de politie maakte de voorganger bewust misbruik van de slechte financiƫle situatie van het meisje en haar familie.

De gemeenschap van de voorganger behoort tot de Ebenezer Ministries, een evangelische organisatie die is opgericht in Guatemala.