Voorganger Azerbeidzjan beboet

In Azerbeidzjan is voorganger Hamid Shabanov beboet voor het leiden van een niet-geregistreerde huiskerk. Daarover berichtte Open Doors vrijdag.

In november 2016 deed de politie een inval plaats in het huis van Shabanov, in het dorp Aliabad. Shabanov en een gemeentelid kregen elk een boete van 1.500 manats (760 euro) voor het leiden van een huiskerk zonder registratie.

Tijdens een rechtszaak werd Shabanov schuldig verklaard. De voertaal bij de hoorzittingen was Azeri, terwijl Shabanov alleen Georgisch spreekt. Een vertaler werd hem onthouden. Inmiddels heeft hij beroep tegen het vonnis aangetekend bij het hooggerechtshof. In Azerbeidzjan is er officieel vrijheid van religie en geloof.