Voorbede in Urker kerken voor behoud pulsvisserij

In diverse kerken in het vissersdorp Urk is zondag voorbede gedaan met het oog op het besluit dat het Europees Parlement (EP) dinsdag zal nemen over de toekomst van de zogeheten pulsvisserij.

Voorbede is voor zover bekend gedaan in de diverse kerkgebouwen van de christelijke gereformeerde kerken Urk-Maranatha en Urk-Ichtus, de gereformeerde kerk (PKN), de oud gereformeerde gemeente in Nederland, de gereformeerde gemeente en de hersteld hervormde gemeente Elim. Bij deze kerken is meer dan zestig procent van de ruim 20.000 Urkers aangesloten.

„Het is een belangrijk besluit dat het Europees Parlement gaat nemen. Er hangt voor veel visserijbedrijven veel van af”, zegt ds. H. Polinder, voorzitter van de kerkenraad van de christelijke gereformeerde gemeente Urk-Maranatha (drie kerkgebouwen, ruim 3550 zielen). „We lazen en hoorden dat er nogal wat acties worden gevoerd om een beslissing te forceren. Het is belangrijk deze zaak in het gebed aan de Heere voor te leggen. Onze verwachting is van Hem, niet van acties.”

Inkomen van 400 vissersgezinnen staat op de tocht

Ds. Polinder zegt dat hij zaterdagmiddag samen met ds. Korving, de andere predikant van de gemeente, heeft voorgesteld om voorbede te doen. Er is geen afstemming geweest met andere Urker kerken, ook niet met de twee christelijke gereformeerde zustergemeenten. „Daarvoor was het te kort dag.”

Het voltallige EP stemt dinsdag in Straatsburg over de vraag of pulsvisserij (elektrisch vissen) wordt vrijgegeven wordt of niet. Tot nu toe mag er alleen met speciale ontheffing mee worden gewerkt. Meer dan tachtig Nederlandse visserijbedrijven, waaronder enkele tientallen schepen met naar schatting tweehonderd opvarenden uit Urk, hebben al in de vernieuwende techniek geïnvesteerd.

Bij pulsvissen worden vissen die op de zeebodem leven, zoals tong, met behulp van zwakstroomstootjes opgeschrikt zodat ze omhoog zwemmen, het net in. Voorheen gebeurde dat met kettingen die over de zeebodem werden getrokken. De nieuwe techniek is volgens de vissers heel duurzaam, omdat de viskotter tot de helft minder brandstof verbruikt en dus ook minder CO2 uitstoot, de zeebodem met andere daarop levende dieren en planten wordt gespaard en minder ongewenste bijvangst in het net terecht komt. Onderzoek van Wageningen UR heeft inmiddels bevestigd dat de schade aan de zeebodem fors vermindert.

Diverse milieugroepen, onder aanvoering van de Franse tak van de Bloom Association, een internationale groepering van milieuactivisten, zijn tegen puls omdat er nog onvoldoende onderzoek naar zou zijn gedaan. Kleinschalige Franse en Britse kustvissers beschuldigen de Nederlanders ervan hun visgronden leeg te vissen. Samen met de milieugroepen voeren zij een harde campagne om de europarlementariërs aan hun kant te krijgen.