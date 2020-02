Voor het eerst sinds 1535 weer een mis in kerk van Calvijn

De Zwitserse stad Genève wacht een historische gebeurtenis: op zondag 29 februari wordt in de Saint-Pierre, de kerk van de reformator Johannes Calvijn, weer een rooms-katholieke mis gehouden. Dat is voor het eerst sinds 1535.

De Oostenrijkse persdienst Kathpress meldde onlangs dat de mis wordt geleid door de bisschop van Genève-Lausanne-Freiburg, Charles Morerod.

De uit Zwitserland afkomstige voorzitter van de Pauselijke raad ter bevordering van de eenheid van de christenen, kardinaal Kurt Koch, noemde de aanstaande plechtigheid in „een hoofdstad van het protestantisme” een belangrijk symbool van de eenheid van christenen.

Zwitserse en Franse media wijzen erop dat een mis in de Saint-Pierre, de hoofdkerk van de Geneefse gereformeerden, een paar jaar geleden nog ondenkbaar was.

Kerkhervormer Guillaume Farel gaf op 8 augustus 1535 in een preek in de Saint-Pierre aan dat de katholieke gebruiken waren afgeschaft. Calvijn was 23 jaar lang predikant in deze kerk.