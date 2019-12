Voor het eerst meer meisjes dan jongens in Engelse kathedraalkoren

Voor het eerst na meer dan duizend jaar overstijgt het aantal koormeisjes in Engelse kathedralen het aantal koorjongens.

Dat meldde de Engelse krant The Times vrijdag op basis van eigen onderzoek.

De traditie dat jongens in de kathedraalkoren zingen, is in Engeland al minstens 1100 jaar oud, aldus The Times. De eerste locatie zou de kathedraal van Wells zijn geweest, in het jaar 909.

Volgens kerkelijke statistieken zouden op dit moment 740 jongens en 740 meisjes de koren bevolken. The Times ontdekte echter dat deze cijfers iets naar boven zijn afgerond. „Er zijn momenteel, om precies te zijn, 739 koormeisjes en 737 koorjongens. Daarmee is het aantal koormeisjes voor het eerst groter dan het aantal koorjongens.”

Aan het begin van deze eeuw, in 2002, waren er nog bijna 350 meer jongens dan meisjes lid van een kathedraalkoor: 851 jongens tegenover 504 meisjes.