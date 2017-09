Voor het eerst is meerderheid Britten niet religieus

Het aantal anglicanen in Groot-Brittannië is de afgelopen twintig jaar met de helft afgenomen. Voor het eerst noemt de meerderheid van de Britten zich niet religieus.

Dat blijkt uit maandag gepubliceerde cijfers van het British Social Attitudes Survey, waarover de website Christian Today berichtte.

Ongeveer 15 procent van de Britten noemt zich anglicaan. In het jaar 2000 lag dat percentage op 30. De afname komt vooral doordat ouderen overlijden en dat de kerk het moeilijk vindt om jongeren aan zich te binden. Slechts drie procent van de 18- tot 24-jarigen noemt zich anglicaan, terwijl dat percentage onder 75-plussers op 40 ligt.

Het aandeel niet-religieuzen steeg van 48 procent in 2015 naar 53 procent in 2016. Bij de eerste British Social Attitudes Survey in 1983 noemde bijna een derde van de Britten zich niet godsdienstig.

Uit ander onderzoek blijkt dat religieuze mensen steeds vaker een liberaler standpunt innemen over onderwerpen zoals abortus en homohuwelijk. Binnen de Anglicaanse Kerk worden de opvattingen juist conservatiever, signaleert Christian Today.

De Rooms-Katholieke Kerk heeft minder last van krimp, zo blijkt uit het British Social Attitudes Survey. Het aandeel mensen dat zich rooms-katholiek noemt, bleef de afgelopen dertig jaar ongeveer op hetzelfde niveau: rond de 10 procent. Een op de twintig mensen (6 procent) rekent zich tot een niet-christelijke godsdienst.

Vooral jongeren hangen steeds minder vaak een religie aan. Vorig jaar gaven zeven op de tien jongvolwassenen (18-24 jaar) aan niet godsdienstig te zijn. Het jaar daarvoor lag dit percentage op 62.

Ook ouderen geven vaker aan niet religieus te zijn. Op dit moment hangen vier op de tien 65- tot 74-jarigen geen godsdienst aan. Onder 75-plussers is dat 27 procent. Volgens onderzoeker Roger Harding is er sprake van een trend: mensen geven steeds vaker aan niet religieus te zijn. „De verschillen per leefstijdscategorie zijn groot. Maar met zo veel jonge mensen die niet religieus zijn valt er de komende tijd geen verandering in de cijfers te verwachten.”