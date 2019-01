Vonnis in zaak moordenaars christenen Malatya nu definitief

Het vonnis tegen de vijf Turkse mannen die in 2016 werden veroordeeld wegens de moord op drie christenen in Malatya, in 2007, is nu definitief.

Dat bevestigde de weduwe van een van de slachtoffers, Susanne Geske (Ankara), deze week tegenover de Duitse protestantse nieuwsdienst Idea. Geske was getrouwd met de Duitse zendeling Tilmann Geske. Hij werd op 18 april 2007 in de Oost-Turkse stad Malatya door vijf moslims om het leven gebracht, samen met de Turkse christelijke boekhandelaren Ugur Yüksel en Necati Aydin.

Na een slepende rechtsgang veroordeelde het gerechtshof in Malatya de vijf hoofdverdachten in 2016 tot driemaal levenslang. Zij gingen in beroep, dat nu is nu afgewezen. Geske betreurt het overigens dat de rechter de daders niet als leden van een grotere, terroristische organisatie beschouwt.

