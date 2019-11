VOG verplicht voor kerkelijk werk PKN

Predikanten en kerkelijk werkers binnen de Protestantse Kerk in Nederland (PKN) worden verplicht om een verklaring omtrent gedrag (VOG) te overleggen. Ook worden binnen het verband van de ring van gemeenten vertrouwenspersonen aangesteld.

De leden van de generale synode van de Protestantse Kerk namen vrijdagmiddag in Doorn unaniem het besluit om de dienstenorganisatie van de PKN opdracht te geven om aan het werk te gaan met tien aanbevelingen van de projectgroep evaluatie seksueel misbruik. Als gevolg daarvan wordt van predikanten, kerkelijk werkers en vrijwilligers en ambtsdragers die met kwetsbare mensen werken of leidinggevende taken hebben verwacht dat zij een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) overleggen.

Ds. S. H. Bloemert, voorzitter van de projectgroep, noemde een VOG „een maatschappelijke must.” Ze merkte op dat er nog wel het een en ander concreet moet worden uitgewerkt. Dat geldt ook voor de manier waarop vertrouwenspersonen worden aangesteld. In ieder geval moeten gemeenteleden kunnen kiezen voor een vrouwelijke of een mannelijke vertrouwenspersoon. „We denken daarbij niet aan een ambtsdrager, om tegenstrijdige belangen te voorkomen.”

Er hadden nog meer aanbevelingen geformuleerd kunnen worden, aldus ds. Bloemert. „Maar wij hechten ook aan uitvoerbaarheid, op redelijk korte termijn. Dit is genoeg voor nu.” Het is de bedoeling dat het kerkelijk beleid inzake seksueel misbruik iedere vijf jaar wordt geëvalueerd.

Veilig klimaat

Scriba (secretaris) dr. R. de Reuver had aan het begin van de vergadering benadrukt dat er wordt gewerkt aan een „veilig klimaat” in kerkelijke gemeenten. „Daarmee wil ik niet zeggen dat er nu sprake is van een onveilig klimaat. Maar we willen ons inzetten om de veiligheid in gemeenten te vergroten en te verdiepen. Dat kunnen we met elkaar uitspreken uitspreken, maar het moet ook worden uitgevoerd.”