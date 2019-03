Vloer Grote Kerk Scherpenzeel vervangen

De vloer van de hervormde Grote Kerk in Scherpenzeel wordt de komende weken vervangen.

De houten vloer is op meerdere plaatsen verzakt. Verder zijn banken losgeraakt van de lambrisering en zerken gescheurd, laten naden tussen de zerken los en helt de kansel over. Uit onderzoek is bovendien gebleken dat de ommanteling van de verwarmingsbuizen asbesthoudend is. Sanering is noodzakelijk, aldus het college van kerkrentmeesters.

De Grote Kerk krijgt een betonnen vloer met verwarming. Daarnaast wordt ledverlichting aangebracht, de akoestiek verbeterd en het liturgisch centrum gewijzigd. De restauratie kost circa 650.000 euro. Dankzij reeds ontvangen legaten en giften kunnen de kerkrentmeesters dit bedrag betalen.

Naar verwachting wordt onder de kansel een grafkelder aangetroffen. Andere archeologische vondsten, zoals funderingsresten, zijn niet uitgesloten.

Zondag wordt de Grote Kerk voorlopig voor het laatst voor de eredienst gebruikt. De hervormde gemeente kerkt dan tijdelijk elders: ’s ochtends in de Sionkerk van de gereformeerde gemeente en ’s middags in De Achthoek van de protestantse gemeente. Hoe lang de werkzaamheden gaan duren, is niet bekend. De kerkrentmeesters denken dat de kerk eind september weer in gebruik kan worden genomen.