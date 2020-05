Vliegtuig MAF Papoea neergestort; piloot komt om

Een vliegtuig van zendingsorganisatie Mission Aviation Fellowship (MAF) is dinsdagmorgen neergestort in het Sentanimeer in de Indonesische provincie Papoea. Hierbij kwam de piloot om het leven.

Dat maakte MAF Papoea dinsdag bekend.

Het MAF-vliegtuig, een Kodiak, vertrok dinsdagmorgen vroeg vanaf de internationale luchthaven Sentani, nabij het Sentanimeer. Kort na de start zond de piloot, de Amerikaanse Joyce Lin, een noodsignaal uit, waarna het vliegtuig neerstortte in het meer. De piloot was de enige inzittende van de vrachtvlucht op weg naar Mamit, een dorp in de bergen van Papoea.

Meteen na het neerstorten van het vliegtuig zetten de lokale autoriteiten een grootschalige reddingsoperatie op, die echter niet meer mocht baten. Wel vonden de reddingswerkers het lichaam van de piloot.

„We zijn zeer bedroefd over het verlies van onze collega en vriendin na dit tragische ongeval”, laat Mike Brown, programmadirecteur van MAF Papoea, weten. „We zullen onze volledige medewerking verlenen bij het onderzoek hiervan door de autoriteiten.”