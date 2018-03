Vliegerarts Arie Vergunst stond voor onmenselijke beslissingen

Als vliegerarts bij de Koninklijke Luchtmacht stond majoor Arie Vergunst tijdens militaire missies voor haast onmenselijke beslissingen welke gewonden wel en welke niet in de helikopter met medische apparatuur mochten.

Op de contactdag militairen van de Hersteld Hervormde Kerk (HHK), zaterdag in Ermelo, vertelde gastspreker Vergunst hoe hij soms werd verscheurd tussen enerzijds de artsenplicht om alle zieken te helpen en anderzijds de militaire voorschriften die precies voorschrijven welke gewonden in de militaire medische zorg mogen delen.

Thema van de jaarlijkse contactdag van de werkgroep militairen van de HHK was ”Pronken met jouw status of uniform of… vooral Gods trouwe zorg”. Op de ontmoetingsdag voor christelijke militairen, oud-militairen, veteranen en verwanten van militairen, waren zo’n dertig belangstellenden aanwezig. Tijdens de dag stond Gods zorg centraal voor militairen in gewone en bijzondere omstandigheden, zoals bij vredesmissies en gevaarvolle acties.

Vergunst vertelde zaterdag over zijn opleiding als militaire arts en zijn functioneren als vliegerarts bij de Koninklijke Luchtmacht tijdens gevaarlijke missies in Afghanistan en Mali, over bescherming vanuit de lucht voor koopvaardijschepen tegen Somalische piraten en over de bijzondere operatie na de ramp met de MH-17. Vergunst volgde na zijn studie geneeskunde aan de Universiteit Leiden de opleiding tot militair arts en specialiseerde zich daarna tot vliegerarts.

Een vliegerarts moet bijvoorbeeld medische handelingen verrichten onder het oorverdovend lawaai van een draaiende helikopter, waarbij communicatie nauwelijks mogelijk is. De luchtmachtmajoor, die tot de Gereformeerde Gemeenten behoort, merkte eens tijdens een missie in Afghanistan in het bijzonder de trouwe zorg van God op.

Vergunst: „Wij waren met onze militaire voertuigen een keer betrokken bij een ongeval waarbij gewonden vielen. Wat te doen? We stonden in tweestrijd: snel doorrijden of uitstappen en hulp verlenen. Toen wij uit onze beschermde voertuigen gingen om hulp te verlenen, verzamelde zich een woedende menigte van Afghanen die, hoewel onverstaanbaar, dreigende taal uitte. Na een goede afloop kwam er bij ons een besef van Gods trouw in Zijn bewaring en Zijn redding uit deze gevaarlijke situatie.”

Tijdens een missie in Mali stond Vergunst ooit voor een dilemma. Volgens het VN-opperbevel in Mali mochten de helikopters geen gewonde kinderen aan boord meenemen. Toen eenmaal bleek dat er op een onheilsplek alleen maar kinderen lagen, besloot Vergunst met zijn team tegen de voorschriften in de kinderen toch op te nemen. „Ik ben geen theoloog en sta wat nuchter in het leven, maar het zien van zoveel lijden noopt wel tot nadenken over Wie de Heere is en wie wij zijn. Toen ik ooit een regenboog boven de bergtoppen van Afghanistan zag, maakte dat als teken van Gods trouw diepe indruk op mij. Ik blijf geloven dat God Zijn plan heeft en dat Hij mij in de verschrikkelijke gebeurtenissen altijd bewaarde.”

H. Engels, secretaris van de werkgroep militairen en gepensioneerd marechausseemajoor, vergeleek in zijn openingswoord de ootmoed van Paulus met de wisselende gestalten van koning Hizkia. Als de koning hoogmoedig was, werd hij geplaagd door vijandige legers of ziekte, maar als hij zich verootmoedigde en niet op militaire macht vertrouwde, leefde Israël in vrede.