Vlaams-Brabant steunt herbestemming tien kerken met 2,5 ton

De provincie Vlaams-Brabant (België) heeft een budget van 250.000 euro vrijgemaakt om bij tien landelijk gelegen kerken op korte termijn een herbestemming te realiseren.

Met deze zogenoemde pop-up wil de provincie deze tien kerken nieuw leven inblazen. Dat meldde Parcum, de Vlaamse organisatie voor religieuze kunst en cultuur, donderdag. Vrijdagmiddag heeft Monique Swinnen, gedeputeerde voor plattelandsbeleid en Europa, het project in kapel Bergvijver in Aarschot gepresenteerd.

In Vlaams-Brabant worden plannen gemaakt voor nieuwe invullingen van kerkgebouwen. De provincie Vlaams-Brabant steunt landelijk gelegen kerken die op korte termijn een herbestemming willen realiseren niet alleen, ze wil deze projecten ook begeleiden.

„Een dorp zonder kerk is als een café zonder bier”, zegt Swinnen. „Toch moeten we in onze landelijke kernen een toekomst voorbereiden waarin we geen van beide nog hebben. Tenzij we meerdere functies die dreigen verloren te gaan oppakken en er een win-win van maken.”