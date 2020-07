De Vereniging voor Kerkrentmeesterlijk Beheer (VKB) in de Protestantse Kerk in Nederland heeft een nieuwe adviesraad: VKB-Jong.

De raad bestaat uit een aantal jonge kerkrentmeesters die tweemaal per jaar spreken met het bestuur van de VKB. De VKB meent dat het nodig is dat ook actieve kerkleden van tussen de 25 en 50 jaar met kennis van zaken meedenken en meedoen bij het ontwikkelen van visie en beleid voor de kerk van de toekomst. Een eerste ontmoeting zal in september plaatsvinden.

„Geef gemeente veel zelfstandigheid”