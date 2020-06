Visienota PKN: Zoek samenwerking over kerkmuren heen

De Protestantse Kerk in Nederland (PKN) wil zich meer gaan richten op plaatselijke samenwerking tussen christenen. Die moeten midden in de samenleving staan.

Dat blijkt uit de maandag verschenen visienota ”Van U is de toekomst. Ontvankelijk en waakzaam leven van genade”, die de generale synode van de Protestantse Kerk op 19 juni bespreekt. De visienota verwoordt waar de kerk zich in de huidige samenleving toe geroepen weet.

Genade is de „bevrijdende grondtoon” van het beleid van de kerk, schrijft scriba dr. R. de Reuver. „Leven van genade wordt gevoed in de gemeenschap van Woord en tafel, in verbondenheid met anderen over kerkmuren en grenzen heen. De liturgie, ook de liturgie van alledag, geeft ons bestaan perspectief en zet de kerk midden in het leven, in alle diversiteit.”

”Van U is de toekomst” is de derde visienota van de PKN. Eerder verschenen ”Leren leven van de verwondering” (2005) en ”De hartslag van het leven” (2012).