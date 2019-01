Visiedocument voor herenigde kerk GKV en NGK

De Gereformeerde Kerken vrijgemaakt (GKV) en de Nederlands Gereformeerde Kerken (NGK) hebben een verklaring opgesteld over hoe een toekomstige fusiekerk eruit zou kunnen zien.

Het donderdag verschenen visiedocument ”Verlangen naar een nieuwe kerk” is opgesteld door de regiegroep hereniging NGK-GKV, die sinds eind 2017 de eenwording van beide kerken begeleidt. De NGK ontstonden in de jaren zestig van de vorige eeuw uit de GKV. De hereniging moet in 2023 een feit zijn.

Het document ”Verlangen naar een nieuwe kerk” schetst in zes kernpunten de contouren van de nieuwe kerkgemeenschap. Zo wordt uitgesproken dat „Jezus Christus en Zijn offer” centraal moeten staan. De kerk dient een „veilige ruimte” te zijn voor iedereen. „Én een heilige ruimte, waar Gods Woord gezag heeft en Gods Geest mensen vormt naar het beeld van Christus.”

Een gereformeerde kerk „staat op de schouders van de kerk van gisteren”, schrijft de regiegroep. Maar ze is ook uit op „vernieuwing om het Evangelie alle ruimte te geven.”

Het visiedocument wordt de komende maanden op regionale avonden besproken. Alle gemeenten binnen beide kerken krijgen het toegestuurd en kunnen hun reactie geven. Na de zomer wil de regiegroep het definitieve document aanbieden aan de GKV-synode en de landelijke vergadering van de NGK, die in 2020 bijeenkomen.