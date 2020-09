Vincenza La Porta directeur kerkelijk bureau Amsterdam

Het kerkelijk bureau van de Protestantse Kerk Amsterdam (PKA) krijgt een nieuwe directeur. Vincenza La Porta (48) gaat per 1 oktober leidinggeven aan een team dat ten dienste staat van achttien wijkkerken en negen pioniersplekken in de hoofdstad.

Vanuit het landelijk dienstencentrum van de Protestantse Kerk in Nederland begeleidde ze eerder –als afdelingshoofd– onder meer kerkelijke gemeenten. Ze was ook betrokken bij het opstarten van de pioniersplekken en werkzaam bij Youth for Christ Nederland.