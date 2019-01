Vincent van Vliet (38) is sinds 1 januari directeur van Stichting Antwoord, die plaatselijke kerken in Oost-Europa en Afrika steunt.

Hij is de opvolger van René Timmerman, die in oktober afscheid nam.

Van Vliet, getrouwd en vader van drie kinderen, is betrokken bij de evangelische gemeente De Pijler in Lelystad. Voorheen was hij onder meer werkzaam voor Dorcas en Stichting Red een Kind.