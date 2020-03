​Vijf onbekende brieven van C. S. Lewis gevonden

Er worden volgende maand vijf onbekende brieven van de Britse schrijver C. S. Lewis gepubliceerd. Ze gaan onder meer over het verdriet na het overlijden van zijn vrouw.

Lewis schreef de brieven kort voor zijn dood in 1963 aan Thomas van Osdall, een Amerikaanse wetenschapper. Van Osdall had zijn enige zoon, Thomas, bij een auto-ongeluk verloren. Lewis was in 1960 weduwnaar geworden toen zijn vrouw, Joy Davidman, overleed aan kanker.

Na het overlijden van Van Osdall in 2001 kwamen de brieven in handen van Michael Peterson, hoogleraar filosofie aan het Asbury Theological Seminary in Kentucky in de Verenigde Staten. Peterson zag direct de waarde van de briefwisseling in en kreeg toestemming van de Ashland University, waar Van Osdall werkte, voor publicatie.

De vijf handgeschreven brieven worden opgenomen in het boek ”C. S. Lewis and the christian worldview”, dat volgende maand verschijnt.