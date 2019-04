Vijf jaar na ontvoering Boko Haram: Nachtmerries om niet teruggekeerde meisjes

De ontvoering van 276 meisjes op 15 april 2014 uit het Noord-Nigeriaanse dorpje Chibok kreeg vijf jaar geleden wereldwijde aandacht. Honderdtwaalf van hen zijn nog steeds spoorloos.

De meisjes, van wie verreweg de meesten christen zijn, werden door de islamitische terreurorganisatie Boko Haram uit een school in het dorp Chibok gehaald en meegenomen in vrachtwagens. Na verloop van tijd kwam een deel van de meisjes vrij. Van 112 meisjes ontbreekt echter nog ieder spoor. Het recentste bericht dateert alweer van oktober 2018. Toen vertelde een uit een Boko Haramkamp ontsnapte vrouw dat ze met zes Chibokmeisjes werd vastgehouden. Daarnaast zitten er volgens de vrouw meer dan vijftig opgesloten in twee kampen van de terreurorganisatie in Noord-Kameroen. De inlichtingendienst van het Centraal-Afrikaanse land bestrijdt dat echter tegenover de christelijke nieuwsdienst World Watch Monitor (WMM).

Mochten de meisjes binnenkort bevrijd worden, dan zal niet iedereen van hen in ouderlijke armen kunnen vallen. Minstens zes ouders zijn ondertussen overleden; door aanvallen van Boko Haram of door stressgerelateerde ziektes, berichtte WMM.

De teruggekeerden zijn de andere meisjes nog niet vergeten. „Ik kan de slaap niet vatten als ik aan hen denk. Ik zie hen soms in beangstigende dromen”, vertelt de 22-jarige Margret Yama tegenover Thomson Reuters Foundation. „Ik denk vooral aan hen in het regenseizoen. Hoe zouden zij zich nu voelen zonder schuilplaats, kamer en zelfs zonder matje om op te slapen?”

Familieleden vragen vaak aan de teruggekeerde meisjes naar de achterblijvers. „We vertelden de families niet over degenen die stierven, maar zeiden dat het goed ging met hun ontvoerde dochter of zus. We wisten niet hoe we moesten vertellen dat zij niet meer leven”, aldus Hannatu Stephens, die zelf haar been verloor en goede vriendinnen zag sterven tijdens de ontvoering.

Toen in 2017 een groep van tachtig meisjes werd vrijgelaten, weigerden sommigen naar huis te keren. Dat voedt de gedachte dat enkelen geradicaliseerd zijn, of niet willen terugkeren uit schaamte of angst.

Boko Haram heeft ondertussen flink aan macht ingeboet. Toch vinden er nog geregeld ontvoeringen door lokale moslims plaats in het noorden van Nigeria. De Nigeriaanse Hausa Christian Foundation (HACFO) stelde een lijst samen van twaalf gekidnapte meisjes. Ontvoerde meisjes worden verkracht, gedwongen om zich te bekeren tot de islam en uitgehuwelijkt aan oudere moslimmannen, vaak met medeweten van een plaatselijke moslimbestuurder. Pas na intensieve onderhandelingen en tussenkomst van de overheid konden de meisjes terugkeren naar hun familie.