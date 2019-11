Vijf christenen India na elf jaar cel vrijgelaten

Vijf van de zeven Indiase christenen die veroordeeld zijn tot levenslange gevangenisstraffen vanwege de moord op een hindoeleider in 2008 zijn op borgtocht vrijgelaten.

Dat heeft het hooggerechtshof van India woensdag besloten. De moord op de hindoeleider Laxamananda Saraswati resulteerde in 2008 in een golf van geweld tegen de christelijke minderheid in de deelstaat Orissa.

De mannen zaten ruim elf jaar gevangen zonder dat er enig bewijs was, meldt AsiaNews. Bovendien had een maoïstische groepering van begin af aan de verantwoordelijkheid voor de moord opgeëist.

Hun advocaat, Dibakar Parichha, reageerde verheugd op hun vrijlating. „Eindelijk wordt recht gedaan aan onschuldige personen.”