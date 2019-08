Viering christenen en moslims in moskee Ede

Christenen en moslims houden op zondag 6 oktober een interreligieuze viering in de Turkse Grote Moskee in Ede.

Dat meldt dagblad De Gelderlander op haar website.

De viering is een initiatief van de werkgroep Pluriforme Samenleving van de Raad van Kerken in Ede. Volgens Erna Hulstein, voorzitter van de werkgroep, is de viering vrij uniek in Nederland. „Er zijn wel interreligieuze vieringen, maar die vinden vrijwel altijd in een kerk plaats”, zegt ze tegen De Gelderlander.

Voorgangers tijdens de viering in oktober zijn imam Zühdü Elveren en ds. Jan-Peter Prenger van de Samenwerkende Kerken in de Rietkampen. Beiden lezen een stuk over Abraham uit de Koran en uit de Bijbel en geven er uitleg over. Verder zijn er gebeden, is er muziek en spreken de voorgangers een zegen uit. Hulstein zegt blij te zij met de viering. „Christenen en moslims kunnen van elkaar leren. Voor veel christenen staan moslims heel ver weg, maar mensen kunnen ook naar de overeenkomsten kijken.”

Drie jaar geleden organiseerde de werkgroep in Ede voor het eerst een interreligieuze viering in Kerkelijk Centrum Emmaüs van de Samenwerkende Kerken in de Rietkampen. Er kwamen toen circa 300 bezoekers. De viering van 6 oktober is hierop een vervolg.

De Raad van Kerken in Nederland heeft een beraadgroep Interreligieuze ontmoeting. Deze bevordert de interreligieuze dialoog en belegt consultaties met aanhangers van andere godsdiensten, zowel op theologisch als op maatschappelijk terrein.